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Прокуратура Брестской области: свыше Br873 тыс. взыскано с не отработавших по распределению выпускников

24.01.2022 09:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. C выпускников образовательных учреждений Брестской области, не отработавших по распределению, в 2021 году взыскано свыше Br873 тыс., сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

Прокуратура Брестской области проанализировала ситуации, в которых выпускники высших и средних специальных учреждений образования, обучавшиеся за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отработали установленный законом срок обязательной работы.

В ведомстве отметили, что в основе таких ситуаций часто лежали неявка на работу по распределению, а также увольнение приступивших к труду выпускников за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул без уважительных причин.

Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании специалист (рабочий, служащий) при наступлении названных обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение шести месяцев.

Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляли в суд иски о возмещении расходов на их обучение. Впоследствии молодые люди дополнительно уплачивали в доход государства и судебные расходы.

Так, в 2021 году органы прокуратуры региона предъявили к выпускникам 197 исков в сумме более Br873 тыс. После рассмотрения суды удовлетворили такие иски в полном объеме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве отметили, что в основе таких ситуаций часто лежали неявка на работу по распределению, а также увольнение приступивших к труду выпускников за виновные...
 
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