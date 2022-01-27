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Совершенствование охраны труда обсудят на семинаре в Кричевском районе
27.01.2022 07:11 — | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Совершенствование работы по охране труда обсудят на межрайонном практическом семинаре в Кричевском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник областного управления Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Сергей Жигунов.
"Межрайонный семинар будет выездным и, что немаловажно, практико-ориентированным, - подчеркнул Сергей Жигунов. - Мероприятие пройдет на базе КСУП "Малятичи-Агро" агрогородка Малятичи и соберет на одной площадке порядка 90 человек - руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Климовичского, Костюковичского, Кричевского, Мстиславского и Хотимского районов. В число основных вопросов повестки дня войдут реализация законодательства об охране труда, транспортная и пожарная безопасность, создание надлежащих санитарно-бытовых условий на рабочих местах".
Во время проведения семинара участники смогут на практике повторить безопасные способы и приемы выполнения работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники, эксплуатации металлообрабатывающего, электрогазосварочного и грузоподъемного оборудования, использования слесарного и ручного электроинструмента, шиномонтажа. Присутствующие не только обменяются опытом и мнениями со своими коллегами из других районов, но и получат компетентные комментарии специалистов областного управления Департамента государственной инспекции труда, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, отраслевого профсоюза.
По словам Сергея Жигунова, проведение аналогичных межрайонных семинаров запланировано в январе-феврале в СПК "Гигант" Бобруйского района, ОАО "Леснянский Агро" Славгородского района и др.-0-
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В число основных вопросов повестки дня войдут реализация законодательства об охране труда, транспортная и пожарная безопасность, создание надлежащих...
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