﻿ ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре. 21.by
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ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре

27.01.2022 07:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 75%.

В здании нового корпуса расположены четыре надземных этажа, цокольный этаж с дезинфекционным отделением и служебные помещения. Приемное отделение, экстренные диагностические службы, экстренная операционная, плановая регистратура, буфет и аптека будут расположены на первом этаже.

Новый корпус с первым корпусом больницы соединит переходная галерея.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
Третий корпус больницы скорой медицинской помощи - памятник архитектуры XIX века - здание земской больницы
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
Маляр Екатерина Балушка
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре

 
Теги: Гомель
 
 
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