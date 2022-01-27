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ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
27.01.2022 07:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре нынешнего года. Строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 75%.
В здании нового корпуса расположены четыре надземных этажа, цокольный этаж с дезинфекционным отделением и служебные помещения. Приемное отделение, экстренные диагностические службы, экстренная операционная, плановая регистратура, буфет и аптека будут расположены на первом этаже.
Новый корпус с первым корпусом больницы соединит переходная галерея.-0-
Фото Сергея Холодилина
Третий корпус больницы скорой медицинской помощи - памятник архитектуры XIX века - здание земской больницы
Маляр Екатерина Балушка
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ФОТОФАКТ: Новый корпус Гомельской больницы скорой медицинской помощи будет введен в эксплуатацию в сентябре
Строительно-монтажные работы на сегодняшний день выполнены на 75%.
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