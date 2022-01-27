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Более 150 медработников примут участие в зимней спартакиаде по лыжным гонкам в Могилеве

27.01.2022 07:59 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 150 медработников станут участниками областной зимней спартакиады по лыжным гонкам в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный специалист областного комитета профсоюза работников здравоохранения Сергей Панков.

"Спартакиада по лыжным гонкам - это не только спортивный азарт, хорошее настроение и полезное времяпрепровождение, но еще и общение со своими коллегами, которое своей объединяющей силой сплачивает коллектив, - сказал Сергей Панков. - Плюс ко всему, бег на лыжах - это еще и полезно для здоровья, а кто как ни медики знают, что движение - это жизнь. Наши соревнования нацелены на дальнейшее развитие оздоровительной и спортивно-массовой работы в отрасли здравоохранения региона, повышение роли физической культуры и организацию досуга среди медицинских работников".

Соревнования будут проходить на протяжении двух дней и соберут на одной площадке порядка 40 команд от учреждений здравоохранения региона. Сегодня, в первый день спартакиады, на старт выйдут работники медучреждений Могилева, уже 28 января будут мериться силами представители Бобруйска и районных центров. Все забеги пройдут на лыжероллерной трассе спортивного комплекса "Торпедо" в областном центре.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Соревнования будут проходить на протяжении двух дней и соберут на одной площадке порядка 40 команд от учреждений здравоохранения региона.
 
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