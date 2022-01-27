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ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
27.01.2022 08:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Светлогорский агросервис" производят ремонт и восстановление сельскохозяйственной техники различной степени сложности. Среди клиентов - сельхозпредприятия Светлогорского и Октябрьского районов. В настоящее время в ОАО "Светлогорский агросервис" завершается ремонт почвообрабатывающей техники и агрегатов для внесения удобрений.-0-
Фото Сергея Холодилина
Мастер-наладчик Александр Барановский
Участок изготовления маслопроводов высокого давления
Заведующая складом готовой продукции Ольга Слабко готовит к отправке в хозяйство отремонтированный двигатель
Участок капитального ремонта тракторных двигателей
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ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
В настоящее время в ОАО "Светлогорский агросервис" завершается ремонт почвообрабатывающей техники и агрегатов для внесения удобрений.
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