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ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности

27.01.2022 08:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты ОАО "Светлогорский агросервис" производят ремонт и восстановление сельскохозяйственной техники различной степени сложности. Среди клиентов - сельхозпредприятия Светлогорского и Октябрьского районов. В настоящее время в ОАО "Светлогорский агросервис" завершается ремонт почвообрабатывающей техники и агрегатов для внесения удобрений.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
Мастер-наладчик Александр Барановский
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
Участок изготовления маслопроводов высокого давления
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
Заведующая складом готовой продукции Ольга Слабко готовит к отправке в хозяйство отремонтированный двигатель
ФОТОФАКТ: ОАО "Светлогорский агросервис" производит ремонт и восстановление сельскохозтехники различной степени сложности
Участок капитального ремонта тракторных двигателей

 
Теги: Гомель
 
 
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В настоящее время в ОАО "Светлогорский агросервис" завершается ремонт почвообрабатывающей техники и агрегатов для внесения удобрений.
 
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