Барановичский университет налаживает связи с ведущим вузом Кыргызстана

Источник материала: БелТА

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский государственный университет налаживает сотрудничество с Ошским госуниверситетом из Кыргызстана, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор БарГУ Владимир Климук.

"Один из крупных и старейших университетов Кыргызстана входит в топ лучших вузов Центральной Азии. Там около 20 факультетов, свои институты. У них есть направления, которые соответствуют каждому из наших четырех факультетов. Коллеги откликнулись на наши предложения по совместным программам, академической мобильности, научным проектам. Провели первые переговоры онлайн", - рассказал Владимир Климук.

Белорусский и кыргызский университеты видят приоритеты в сферах образования, науки и культуры. В частности, партнеры договорились реализовать в 2022/2023 учебном году одну или две совместные образовательные программы по двойным дипломам. Основная ставка делается на магистратуру. Также сторонам интересно совместное участие в научных проектах.

"В Ошском университете сильная школа физмата, мощная база для развития агроинженерии и бизнеса. У нас тоже эти направления наиболее актуальны: занимаются опытные специалисты и молодые ученые. Интерес вызывает академическая мобильность. Она предоставляется либо на один семестр, либо на весь учебный год. Определимся на взаимных условиях об обмене студентами. Договорились и о стажировках для преподавателей. Кыргызским коллегам интересен опыт Беларуси в сфере образования", - отметил первый проректор БарГУ.

Отклик получило предложение барановичского вуза на участие в летних и зимних школах. Продолжительность таких программ составляет до одного месяца. За это время слушатели могут познакомиться с культурным и природным наследием страны и повысить знания по выбранному курсу.

Барановичский госуниверситет заключил более 180 договоров о сотрудничестве с университетами из 23 стран Европы и Азии.-0-