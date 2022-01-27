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В Новополоцке создали настольную игру с изучением истории города

27.01.2022 10:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники музея истории и культуры Новополоцка разработали настольную интеллектуально-познавательную игру для детей школьного возраста "Шаг за шагом". Она приурочена к Году исторической памяти и 50-летию с момента начала съемок художественного фильма "Улица без конца" режиссера Игоря Добролюбова: киноленту снимали в Новополоцке, отразив повседневную жизнь города того времени, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Настольная игра представляет собой большое игровое поле и состоит из раритетных фотографий строящегося города из фондов музея. "Фотографии вносят элемент визуализации в игру и позволяют проследить историю Новополоцка с самого начала. Как почти все настольные игры, она состоит из вопросов, которые позволят проверить уровень эрудиции юных новополочан, знания о своем родном городе и преподнести новую информацию в игровой форме", - рассказали в учреждении культуры.

Вопросы разбиты на несколько тематических блоков: история и развитие Новополоцка, история предприятий, сферы спорта, культуры и образования. По замыслам создателей новинки, такой вид познавательной игры позволит школьникам в доступной форме узнать о первых улицах, зданиях, значимых людях Новополоцка, ощутить романтику строящегося города.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники музея истории и культуры Новополоцка разработали настольную интеллектуально-познавательную игру для детей школьного возраста "Шаг за шагом".
 
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