﻿ В республиканский бюджет от Могилевской таможни в 2021 году поступило Br795 млн. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В республиканский бюджет от Могилевской таможни в 2021 году поступило Br795 млн

27.01.2022 12:11 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская таможня за прошлый год пополнила республиканский бюджет на Br795 млн, сообщили БЕЛТА в областной таможне.

В областном ведомстве прошло совещание, посвященное подведению итогов работы таможенного органа за 2021 год. С докладом о результатах деятельности выступил первый заместитель начальника таможни Сергей Алещенко.

"В 2021 году сотрудники Могилевской таможни выпустили товаров по почти 171 тыс. деклараций на товары. Около 76% партий товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, могилевские таможенники выпустили в срок до 1 часа, а 85% деклараций на товары, поданных в отношении вывозимых товаров, выпущены менее чем за 5 минут", - рассказали в таможне.

За прошлый год в результате правоохранительной деятельности Могилевской таможни в доход государства были обращены товары и транспортные средства, незаконно ввезенные в 2021 году через таможенную границу ЕАЭС, на сумму Br4,5 млн, а общая сумма перечислений в республиканский бюджет составила Br795 млн.

Во время совещания прошло награждение лучших работников по итогам 2021 года. Накануне Международного дня таможенника ряды Могилевской таможни пополнились новыми сотрудниками, которые в торжественной обстановке поклялись защищать экономическую безопасность и суверенитет страны.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В областном ведомстве прошло совещание, посвященное подведению итогов работы таможенного органа за 2021 год. С докладом о результатах деятельности выступил первый...
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Новополоцке создали настольную игру с изучением истории города
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by