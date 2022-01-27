Исаченко: решение участвовать в референдуме приняли 84,5% опрошенных жителей Могилевской области

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27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Решение участвовать в референдуме приняли 84,5% опрошенных жителей Могилевской области. Такой результат проведенного в регионе социологического исследования озвучил на встрече с активом Шкловского района председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

"Сегодня на встречу приглашен весь актив Шкловского района - самые передовые, уважаемые и небезразличные к своей малой родине люди, - сказал Анатолий Исаченко. - Такая встреча продиктована важностью стоящих перед всеми нами задач по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума, который должен пройти 27 февраля на высоком организационном уровне. Диалог с общественностью идет очень активно. Посещая регионы нашей области, замечаю, что люди проявляют высокий интерес к конституционным изменениям: они активно задают вопросы и вносят различные предложения. Часть из них уже нашла отражение в окончательном проекте Основного закона".

Губернатор также отметил, что проведенное в начале января этого года социологическое исследование по изучению актуальных вопросов социально-экономической и общественно-политической ситуации в Могилевской области показало, что большинство участников опроса, а это 81,6%, считает необходимым внесение изменений в Основной закон государства. Решение участвовать в референдуме приняли 84,5% респондентов.

Анатолий Исаченко подчеркнул, что необходимость внесения изменений в Конституцию вызвана течением времени: за четверть века, от момента становления белорусской государственности до современности, изменилось очень многое. Прежняя Конституция была мощным фундаментом, который позволил государству без потрясений и шоков выдержать все невзгоды, однако сегодня выросло новое поколение, изменились потребности общества. Следовательно, это требует обновления законодательной базы. "Меняется даже социальная структура общества: появляются слои населения, условия жизни которых предполагают большую самостоятельность и свободу выбора", - сказал он.

В качестве примера Анатолий Исаченко привел молодых специалистов, которые работают в организациях сельского хозяйства. На первый план для них сегодня вышла не высокая зарплата и даже не наличие собственного жилья. В приоритете - нормированный рабочий день, и только затем соцкультбыт и оплата труда. "Общество меняется, человек хочет иметь нормированный рабочий день. И не потому, что не хочет работать, - подчеркнул губернатор, - а потому, что хочет проводить больше времени со своей семьей и детьми, водить их в кружки и секции. И это правильно, ведь с повышением уровня жизни человеку всегда хочется большего".

Губернатор подчеркнул, что стране удалось построить независимое демократическое, правовое социальное государство. И выбранный в свое время ориентир будет продолжен. Подтверждающие это примеры можно найти везде. Так, в Шкловском районе строится детский сад на 50 мест по ул.Молодежная, газифицируются жилые дома и заменяются теплосети, проводится капитальный ремонт улично-дорожной сети. Все это делается во благо человека и всего общества. "Однако чтобы выполнялась социальная политика, нам нужна сильная экономика, которая не может работать без стабильного государства, - подчеркнул он. - А в основе этой стабильности находится наша Конституция, которая сохраняет суверенитет и дает право каждому человеку на самоопределение".

В завершение участники встречи могли задать вопросы, а также в свободном формате пообщаться с руководителем области. Так, директор Забродской средней школы и член молодежного парламента Александр Саксонов поинтересовался, как государство будет осуществлять реализацию потенциала молодежи. Все эти вопросы нашли отражение в Конституции, а значит, имеют приоритетное значение, последовал ответ. Директор шкловской средней школы №1 Ольга Дрозд задала вопрос, какое отражение в школьной программе найдет Год исторической памяти. Присутствующим рассказали о новых учебниках по истории, изменении подхода в изучении периода Великой Отечественной войны. Это будет давать более глубокие знания учащимся и отражать реальную картину событий тех лет. Также для всей высшей и средней специальной школы готовится новый курс об истории белорусской государственности, пособие по символике. Разработана и концепция патриотического воспитания молодежи и детей, а также всех групп населения.

Пользуясь случаем, к губернатору обратился глава фермерского хозяйства "Новый Быт" Александр Коновалов, который выразил благодарность Президенту и органам исполнительной власти за поддержку и понимание. "Мы здесь родились и выросли и приносим пользу не только шкловской земле, но и всей республике, - сказал он. - Я возглавляю хозяйство, основанное моим отцом, с 2009 года. С момента своего создания оно выросло с 50 га до 1,6 тыс. га. Много работаем, ухаживаем за землей и вносим удобрения. Развиваем как растениеводство, так и животноводство. Материально-техническая база укрепляется и расширяется, улучшаются условия содержания животных. Так, на сегодня в хозяйстве насчитывается более 330 голов крупного рогатого скота, из которых 121 - коровы дойного стада. Как руководитель понимаю, что люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне, только тогда они будут работать с полной отдачей. Для кого-то фермерство - это бизнес, а для кого-то - благополучие людей и создание продовольственной безопасности".

Такую позицию поддержал губернатор. Фермерство - это социальный проект, который должен развиваться и находить поддержку у государства, подчеркнул он. Анатолий Исаченко поблагодарил присутствующих за общение и добрые слова. "Если человек обращается, то ему надо обязательно помогать, - отметил он. - Это наша социальная политика и наше отношение к людям. Проведенная работа будет показателем того, как руководители владеют и управляют ситуацией на местах, в своих трудовых коллективах. Мы вместе несем персональную ответственность за подготовку и проведение референдума".

Во встрече с активом Шкловского района, обсуждении вопросов проекта Конституции и предстоящего референдума приняли участие помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, заместитель председателя облисполкома Валерий Малашко, председатель Шкловского райисполкома Андрей Камко.-0-