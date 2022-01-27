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ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области

27.01.2022 14:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 245 человек из Гродненской области отправились в Минск, где 28 января Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В составе делегации - представители местной власти, общественных организаций и профсоюзов.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
Светлана Варяница
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
Председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области
Председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталья Толкачева (слева)
ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В составе делегации - представители местной власти, общественных организаций и профсоюзов.
 
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