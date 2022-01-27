ФОТОФАКТ: Приглашение на мероприятие во Дворец Республики получили 245 человек из Гродненской области

Источник материала: БелТА

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 245 человек из Гродненской области отправились в Минск, где 28 января Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В составе делегации - представители местной власти, общественных организаций и профсоюзов.-0-

Фото Леонида Щеглова













Светлана Варяница













Председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко









Председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталья Толкачева (слева)



