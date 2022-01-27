Прокуратура Жлобинского района помогла пенсионерке взыскать Br19 тыс. с бывших нанимателей

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27 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района помогла местной жительнице взыскать более Br19 тыс. за несвоевременное оформление пенсии, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

При проверке решения суда прокуроры установили: суд необоснованно отказал женщине в удовлетворении иска к учреждению здравоохранения, индивидуальному предпринимателю и частному торговому предприятию о возмещении ущерба, причиненного несвоевременным оформлением документов на получение пенсии. Ранее районный суд рассмотрел гражданское дело, сделав вывод, что нарушение работодателями порядка предварительной подготовки и оформления документов для назначения работнику пенсии не является основанием для наступления материальной ответственности нанимателя перед пенсионером.

Прокурор Жлобинского района инициировал апелляционный протест на решение. Так, как согласно ст.76 закона "О пенсионном обеспечении" работодатели несут материальную ответственность перед пенсионером за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии, а также представлением документов, содержащих недостоверные сведения.

В протесте прокурор указал, что во время работы в учреждении здравоохранения у женщины еще в 2014 году возникло право на получение льготной пенсии. Ведь ранее она работала по профессиям с особыми условиями труда. "Вместе с тем работодатель в нарушение порядка предварительной подготовки и оформления документов не уведомил и не разъяснил ее право на обращение за назначением льготной пенсии", - пояснили в службе информации.

Как уточнили в прокуратуре, при отсутствии необходимых документов для представления к пенсии работодатель должен их истребовать.

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда удовлетворила протест прокурора. Решение районного суда отменено и постановлено новое о взыскании с учреждения здравоохранения, ИП и частного торгового предприятия в пользу пенсионерки более Br19 тыс. - ущерба, причиненного несвоевременным оформлением документов на получение пенсии.-0-