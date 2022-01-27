В Витебской области около 50% введенного в 2021 году жилья построено для нуждающихся

Источник материала: БелТА

27 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 50% введенного в строй в Витебской области жилья в 2021 году получили граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном статистическом управлении Витебской области.

Одной из важных задач для руководства области и районов являлось обеспечение жителей новым комфортабельным жильем. Данный вопрос держали на контроле как ведомства, непосредственно занятые в строительной отрасли, так и власть всех уровней. "Всего за 2021 год организации всех форм собственности Витебской области построили 4,1 тыс. новых квартир. Это составило около 332 тыс. кв.м общей площади жилья. Почти половину от всего объема введенного в строй жилья - 49,5% - получили граждане, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Для этой категории граждан построили более 164 тыс. кв.м жилья", - отметили в облстате.

В управлении подчеркнули, что из числа нуждающихся более 85% жителей области смогли воспользоваться государственной поддержкой для улучшения жилищных условий: почти 140 тыс. кв.м жилья введено в строй для этой категории граждан.

В числе счастливых обладателей ключей от новых квартир оказались и многодетные семьи. Для них в 2021 году введено в строй около 91 тыс. кв.м жилья.

На протяжении года строительство жилых домов активно шло и в районах. В сельских населенных пунктах за 12 месяцев ввели в строй пятую часть от общей площади жилья, что составило немногим более 67 тыс. кв.м.-0-