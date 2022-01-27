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КГК Могилевской области держит на контроле ситуацию в холдинге "Купаловское" Шкловского района

27.01.2022 17:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области продолжает мониторинг положения дел в холдинге "Купаловское" Шкловского района, сообщили БЕЛТА в контрольном ведомстве.

Председатель Комитета госконтроля Могилевской области Олег Садовский посетил ОАО "Новогородищенское", которое входит в состав холдинга "Купаловское". Во время поездки вместе с руководством холдинга и хозяйства он обсудил итоги работы в 2021 году и задачи на текущий год, а также ход зимовки скота и подготовки сельхозтехники.

Как отметил руководитель областного КГК, холдинг обеспечил рост показателей в животноводстве, а также в чистой прибыли и заработной плате. Продолжалось и укрепление кадровой и материальной базы хозяйств. Вместе с этим отмечена необходимость продолжения работы по развитию мясного скотоводства, в первую очередь его племенного направления.

Комитет госконтроля Могилевской области подготовил предложения по принятию необходимых мер. Они направлены Могилевскому облисполкому и Шкловскому райисполкому.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Комитета госконтроля Могилевской области Олег Садовский посетил ОАО "Новогородищенское", которое входит в состав холдинга "Купаловское".
 
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