Найденные при раскопках предметы времен войны передали в музей Бреста

Источник материала: БелТА

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области передала на хранение в областной краеведческий музей предметы, найденные во время раскопок по делу о геноциде белорусского народа. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Для хранения и наполнения экспозиций в музей передали личные вещи, гильзы, предметы одежды, найденные во время следственных действий в урочище Мочуло в Лунинце. "По результатам раскопок установлено, что каратели уничтожили там 759 мирных граждан. Среди них были и женщины с детьми. Подобных мест на территории нашей страны много. В Брестской области предстоит в этом году провести раскопки еще в 23 местах. Вещественные доказательства после проведения экспертных исследований и следственных действий будут поэтапно поступать в региональные музеи", - рассказала старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям Ирина Грачева.

"Благодаря сотрудничеству с прокуратурой Брестской области и 52 отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных Сил мы продолжим это дело. Чтобы наши посетители, особенно молодое поколение, знали, какие потери понесла Беларусь", - добавила главный хранитель фондов краеведческого музея Зоя Нерезько.

Выставки о геноциде белорусского народа сейчас работают в пяти музеях области, в других планируется открыть в ближайшее время.-0-