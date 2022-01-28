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В Витебском госуниверситете пройдет фестиваль молодежи Союзного государства

28.01.2022 07:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль молодежи и студентов Союзного государства пройдет с 17 по 20 февраля в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт вуза.

Мероприятие состоится в три этапа, сейчас идет прием заявок. Фестиваль призван популяризировать современное творчество среди молодых людей России и Беларуси, создавать условия для презентации и продвижения креативных проектов и экспериментальных направлений в искусстве и творчестве.

К участию приглашены коллективы, сольные исполнители в возрасте от 18 до 30 лет в номинациях "Вокал", "Хореография" и "Художественное слово" (исполнение литературных произведений, литературно-музыкальных композиций, монолог). В каждой номинации может быть присужден Гран-при, занявшим первые три места присваиваются дипломы I, II, III степеней.

Организаторы форума - Смоленская областная общественная организация Российского союза молодежи, ВГУ имени П.М. Машерова, Витебский областной Совет депутатов и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома. Фестиваль посвящен Году исторической памяти в Беларуси и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Фестиваль призван популяризировать современное творчество среди молодых людей России и Беларуси, создавать условия для презентации и продвижения креативных...
 
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