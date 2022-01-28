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Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 12 участках Минска

28.01.2022 07:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 устройства будут контролировать скорость на пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), пр. Партизанском, 75 (60 км/ч), ул. Орловской, 80 (60 км/ч), ул. Пушкина, 55 (60 км/ч), ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), 41-м и 36-м км МКАД (90 км/ч), ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч) и ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч).

С 20.00 до 03.00 мобильные системы установят на пр. Независимости, 45 (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 12 участках столицы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД...
 
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