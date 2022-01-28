Туристы смогут спуститься в гранитный карьер в Микашевичах

Источник материала: БелТА

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристы на РУПП "Гранит" теперь смогут спуститься в гранитный карьер в Микашевичах, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по музейным фондам предприятия Нина Киндрук.

Для экскурсий в карьер предприятие выделило по одному часу два дня в неделю - в пятницу и субботу. Туристы смогут спуститься на глубину 50 м. Их станут привозить на один из добычных уступов, где можно рассмотреть ландшафт карьера, увидеть три 20-метровых рукотворных водопада, скалы. На предприятии обратили внимание, что из-за специфики работы на эту экскурсию нужно записываться заранее.

Промышленный туризм на "Граните" начали развивать в 2018 году. Гостям предлагают посетить музей, прокатиться на 90-тонном автомобиле БелАЗ, побывать на южной смотровой площадке. "Туристы там стоят на борту карьера и видят работающую технику и водопады на расстоянии 2 км. Кажется, как будто ездят машинки размером со спичечный коробок. Также у нас есть обзорная экскурсия по предприятию, где можно увидеть замок, макеты шагающего и карьерного экскаваторов. Все это сделано руками наших рабочих", - рассказала Нина Киндрук. Она добавила, что каждый турист получает сувенирный паспорт.

К слову, на сайте "Гранита" есть 3D-панорама, которая позволяет виртуально полетать над карьером. Гранитная выработка, образовавшаяся за 48 лет добычи камня, выглядит очень нетипично для полесских пейзажей: стены из рубленных гранитных скал, каменные глыбы, мощные круговые ступени-горизонты. Местами можно увидеть струящиеся из каменных стен водопады. Это подземные воды, которые вскрываются при разработке месторождения открытым способом. В прошлом году на микашевичском предприятии побывали 2,5 тыс. туристов.

В Брестской области экскурсионные группы могут принимать более 10 предприятий. Например, у организованных туристов есть возможность познакомиться изнутри с работой Брестского мусороперерабатывающего завода, кобринского "Полесья", "Ивацевичдрева".-0-