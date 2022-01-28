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Январские электронные торги по продаже недвижимости в Гомельской области принесли почти Br90 тыс.

28.01.2022 08:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Январские электронные торги по продаже недвижимости в Гомельской области принесли почти Br90 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

В комитете считают первый месяц 2022 года довольно успешным. Было продано три объекта недвижимости, что пополнит местные бюджеты почти на Br90 тыс.

Так, на последних электронных торгах месяца проданы два объекта в Речицком и Жлобинском районах. Комплекс из административного здания и здания гаражей в Речице был предложен с понижением цены на 80% от оценочной стоимости. На него претендовали два заявителя. После непродолжительных торгов лот продан более чем за Br18 тыс.

Здание молодежного центра в агрогородке Ректа Жлобинского района было выставлено на электронные торги за одну базовую величину (Br32). Единственный претендент на покупку приобрел его по начальной цене, увеличенной на 5%.

В комитете напомнили о новшестве этого года: потенциальные участники электронных торгов могут подавать документы онлайн.

С подробной информацией о предстоящих торгах и выставленных лотах можно ознакомиться на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Недвижимое имущество".-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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В комитете считают первый месяц 2022 года довольно успешным. Было продано три объекта недвижимости, что пополнит местные бюджеты почти на Br90 тыс.
 
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