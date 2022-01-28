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ГАИ обеспечит безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий во Дворце Республики
28.01.2022 09:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий, проводимых сегодня во Дворце Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Для обеспечения безопасного передвижения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, организованы дополнительные маршруты, а также определены места для временной стоянки транспорта.
"Обращаем внимание, что в городе будут введены кратковременные ограничения движения, связанные с проведением мероприятий. Просим учитывать эту информацию, быть внимательными, заблаговременно планировать маршрут передвижения и соблюдать ПДД", - добавили в ГАИ.-0-
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ГАИ обеспечит безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий во Дворце Республики
Для обеспечения безопасного передвижения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, организованы дополнительные маршруты, а также определены...
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