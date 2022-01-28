ГАИ обеспечит безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий во Дворце Республики

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения во время общественных мероприятий, проводимых сегодня во Дворце Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Для обеспечения безопасного передвижения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, организованы дополнительные маршруты, а также определены места для временной стоянки транспорта.

"Обращаем внимание, что в городе будут введены кратковременные ограничения движения, связанные с проведением мероприятий. Просим учитывать эту информацию, быть внимательными, заблаговременно планировать маршрут передвижения и соблюдать ПДД", - добавили в ГАИ.-0-