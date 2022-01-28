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ГАИ в Брестской области усилит контроль на оживленных трассах

28.01.2022 09:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ГАИ усилит контроль за безопасностью дорожного движения. В зоне особого внимания окажутся оживленные трассы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

"Особое внимание будет уделено Брестскому, Барановичскому, Кобринскому и Лунинецкому районам. На территориях Березовского, Столинского, Пружанского районов пройдет отработка республиканских автодорог с использованием транспортных средств оперативного назначения", - рассказали в ГАИ.

Рейдовые мероприятия инспекторы проведут на трассах Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины, Р101 Пружаны - Береза, Р44 Гродно - Ивацевичи, М10 Гомель - Кобрин - граница России, Р99 Барановичи - Гродно. Следить за обстановкой сотрудники ГАИ будут как на машинах оперативного назначения, так и транспорте без специальной цветографической окраски. Будут использоваться и мобильные датчики контроля скорости.

Акцент сделан на выявление пьяных водителей и бесправников, пресечение других нарушений ПДД. "На дороге нет места алкоголю и равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя или нетрезвого пешехода позвоните по номеру 102. Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - добавили в областной Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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"Особое внимание будет уделено Брестскому, Барановичскому, Кобринскому и Лунинецкому районам. На территориях Березовского, Столинского, Пружанского районов...
 
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