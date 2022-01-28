В бюджет Минска в 2021 году поступило Br16,4 млрд

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем поступлений, контролируемых налоговыми органами, в консолидированный бюджет столицы за 2021 год составил Br16,4 млрд, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по городу Минску.

"За минувший год налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы Br16 млрд 409,6 млн, которые распределены между республиканской и местной казной в соотношении 60 к 40. То есть в первую направили Br9 млрд 849,6 млн, во вторую - Br6 млрд 560 млн", - отметили в инспекции.

При этом сумма поступлений за январь-ноябрь составляла Br14 млрд 901,3 млн. А в 2020 году налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы Br13 млрд 321,7 млн.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 78,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,1%. На организации госсектора приходится 21,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей - 1,8%, физических лиц - 1,7%.

"Если приводить абсолютные цифры, то 136,6 тыс. субъектов негосударственного сектора перечислено Br12,6 млрд платежей, а 2,6 тыс. субъектов госсектора внесли Br3,5 млрд", - уточнили в инспекции.

Традиционно значительная доля поступлений приходится на малый и средний бизнес - в минувшем году это 40,2%, или Br6,6 млрд. Всего в Минске таких плательщиков зарегистрировано 120,3 тыс.-0-