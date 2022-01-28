Субботин: среди белорусов растет интерес к жизни на селе

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси удается не допустить вымирания деревни: среди горожан растет интерес к покупке и переезду в собственный дом на селе или, как минимум, в пригороде. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, сообщает БЕЛТА.

В ожидании Послания Президента белорусскому народ губернатор напомнил, что в предыдущем Послании глава государства особое внимание уделил региональному развитию, особенно развитию села. "Было много планов и идей. Но немножко санкционная истерия помешала, и ковидные дела темпы сбавили. Но в целом, планы есть, перспективы есть, осталось только все это реализовать", - отметил Александр Субботин.

По его словам, каждый регион, не только Витебский, уделяет особое внимание аграрному направлению. "В прошлом Послании была поставлена задача, чтобы не осталось неудобных для жизни сел, отсталых. Время показывает, что к 2025 году мы вынуждены это сделать. Просто потому, что если мы не возродим деревню, то ее просто не останется. Четко и интенсивно разрабатывается программа "Деревня будущего", - рассказал губернатор. В качестве примера он привел восстановление земель, пострадавших от чернобыльской катастрофы, а также витебские интеграционные структуры.

Уже сейчас, даже на фоне общей урбанизации, наблюдается возвращение населения в регионы - ценность жизни на собственном участке растет. "У людей больше интереса появляется, чтобы жить не в городе, как минимум в пригороде. И повлияла именно эпидемиологическая обстановка - там безопасно, свежий воздух. И, поживши там, люди уже не хотят возвращаться в город, только если по работе", - добавил Александр Субботин.

Депутат Палаты представителей Светлана Горваль добавила, что одна из точек роста села - агроэкотуризм. В нашей стране он развивается так активно, что Беларусь стала лидером на территории бывшего СНГ по данному направлению. "Надо поработать над законодательством, чтобы активнее развивать агроэкотуризм", - считает депутат.-0-