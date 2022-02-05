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Минское суворовское училище 5 февраля проведет день открытых дверей
05.02.2022 09:25 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском суворовском военном училище сегодня пройдет день открытых дверей, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"Гостям расскажут об особенностях поступления в учреждение в 2022 году, ответят на вопросы о начале и проведении приемной кампании, подаче и оформлении документов для поступающих, ознакомят с условиями жизни суворовцев и учебно-материальной базой", - рассказали в ведомстве.
Мероприятие начнется в 10.00 по адресу: Минск, ул. М.Богдановича, 29.
Справочную информацию можно получить по телефонам (8017) 363-04-78, 297-29-00 и на сайте Минского суворовского военного училища, а также на образовательной платформе schools.by.-0-
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Справочную информацию можно получить по телефонам (8017) 363-04-78, 297-29-00 и на сайте Минского суворовского военного училища, а также на образовательной платформе schools.by.
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