Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения прокомментировали складывающуюся эпидситуацию в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда" в Вилейском районе, сообщает БЕЛТА.

В детском центре "Надежда" Минской области проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением детей, заболевших с симптомами острой респираторной инфекции. Сейчас в центре находятся 290 детей, из них около 30 с симптомами острой респираторной инфекции.

"У всех детей проведен отбор биологического материала для экспресс-тестирования на антитела COVID-19. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков, в том числе и те, кто предположительно может заболеть в ближайшее время. У большинства заболевание протекает бессимптомно, госпитализация не требуется", - рассказали в ведомстве.

Как отметили руководители центра, прием детей, а также работников из числа сопровождающих (воспитателей) проводился с представлением справок с информацией об отсутствии контакта с заболевшим инфекций COVID-19 по месту жительства, организован входной фильтр. Дети против инфекции COVID-19 не вакцинированы, от гриппа вакцинировано 43 ребенка.

В центре работает областная комиссия врачей-инфекционистов, а также эпидемиологи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Специалисты Минздрава держат ситуацию на контроле.-0-