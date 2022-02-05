﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище

05.02.2022 14:01 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостям рассказали об особенностях поступления в учреждение в 2022 году, ответили на вопросы о начале и проведении приемной кампании, подаче и оформлении документов для поступающих, ознакомили с условиями жизни суворовцев и учебно-материальной базой.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостям рассказали об особенностях поступления в учреждение в 2022 году, ответили на вопросы о начале и проведении приемной кампании, подаче и оформлении документов...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Минздрав прокомментировал эпидситуацию в детском центре "Надежда" в Вилейском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by