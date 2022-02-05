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ФОТОФАКТ: День отрытых дверей прошел в Минском суворовском училище
05.02.2022 14:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостям рассказали об особенностях поступления в учреждение в 2022 году, ответили на вопросы о начале и проведении приемной кампании, подаче и оформлении документов для поступающих, ознакомили с условиями жизни суворовцев и учебно-материальной базой.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Гостям рассказали об особенностях поступления в учреждение в 2022 году, ответили на вопросы о начале и проведении приемной кампании, подаче и оформлении документов...
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