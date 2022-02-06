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Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 13 местах Минска

06.02.2022 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 13 местах Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики проконтролируют скорость по улицам Маяковского, 24 (60 км/ч), Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), Орловская, 80 (60 км/ч), Казинца, 49 (60 км/ч), Притыцкого, 60/5 (60 км/ч), Ваупшасова, 4/15, 70А (60 км/ч), Академическая, 30 (60 км/ч), проспектам Партизанскому, 75 (60 км/ч), Независимости, 156 (80 км/ч), Дзержинского, 3Б и 1Е (60 км/ч), Пушкина, 70А (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 таким образом скорость будут контролировать по проспекту Независимости, 99 (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
 
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