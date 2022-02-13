Мобильные датчики контроля скорости в Минске будут работать на 14 участках

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня в Минске будут работать на 14 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, с 12.00 до 24.00 системы контроля будут работать на пр.Партизанском, 8 (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости, 131/2 (60 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 106 (60 км/ч), ул.Ленина, 46 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр.Дзержинского, 1Е (60 км/ч), ул.Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), ул.Маяковского, 16 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 системы контроля включат на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-