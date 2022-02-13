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Госавтоинспекция: свыше 1,6 тыс. нарушений ПДД пешеходами за три дня в столице

13.02.2022 11:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минской милиции за три дня выявили свыше 1,6 тыс. нарушений ПДД пешеходами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В столице с 9 по 11 февраля проходили дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Наряду с инспекторами ГАИ в рейдах были задействованы и сотрудники других служб милиции общественной безопасности.

По итогам трех дней столичные правоохранители выявили 1641 нарушение правил дорожного движения пешеходами, в состоянии опьянения задержаны 77 горожан. Помимо этого, инспекторы ГАИ привлекли к административной ответственности 511 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В столице с 9 по 11 февраля проходили дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Наряду с инспекторами ГАИ в рейдах...
 
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