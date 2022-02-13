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ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
13.02.2022 12:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске проходят республиканские соревнования среди детей и подростков (14-15 лет) по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Сегодня проходят республиканские соревнования среди детей и подростков (14-15 лет) по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.
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