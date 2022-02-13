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ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске

13.02.2022 12:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске проходят республиканские соревнования среди детей и подростков (14-15 лет) по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования "Снежный снайпер" проходят в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня проходят республиканские соревнования среди детей и подростков (14-15 лет) по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.
 
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