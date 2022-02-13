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Проезд на красный, пьянство за рулем: в Витебске инспекторы ГАИ провели мероприятие "Фильтр"
13.02.2022 15:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 500 автомобилей проверили сотрудники ГАИ Витебска во время мероприятия "Фильтр", сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
"Чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения, влияющих на дорожную безопасность в Витебске, ГАИ провела на ул.Ленина специальное мероприятие "Фильтр". За время рейда инспекторы проверили порядка 500 автомобилей", - рассказали в ведомстве.
Всего за три часа были выявлены водители, проехавшие на запрещающий сигнал светофора, не пристегнувшиеся ремнем безопасности, не имеющие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Один водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Испекторы ДПС продолжат усиленный контроль за обстановкой на дорогах. Внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков.
В ведомстве напомнили, что с 11 по 14 февраля ГАИ Витебской, Гомельской и Могилевской областей проводит масштабную отработку автодороги М8 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины ("Новая Гута") с использованием негласного и смешанного контроля.-0-
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Испекторы ДПС продолжат усиленный контроль за обстановкой на дорогах. Внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного...
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