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Проезд на красный, пьянство за рулем: в Витебске инспекторы ГАИ провели мероприятие "Фильтр"

13.02.2022 15:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 500 автомобилей проверили сотрудники ГАИ Витебска во время мероприятия "Фильтр", сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения, влияющих на дорожную безопасность в Витебске, ГАИ провела на ул.Ленина специальное мероприятие "Фильтр". За время рейда инспекторы проверили порядка 500 автомобилей", - рассказали в ведомстве.

Всего за три часа были выявлены водители, проехавшие на запрещающий сигнал светофора, не пристегнувшиеся ремнем безопасности, не имеющие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Один водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Испекторы ДПС продолжат усиленный контроль за обстановкой на дорогах. Внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда пешеходных переходов и перекрестков.

В ведомстве напомнили, что с 11 по 14 февраля ГАИ Витебской, Гомельской и Могилевской областей проводит масштабную отработку автодороги М8 граница России - Витебск - Гомель - граница Украины ("Новая Гута") с использованием негласного и смешанного контроля.-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Испекторы ДПС продолжат усиленный контроль за обстановкой на дорогах. Внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного...
 
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