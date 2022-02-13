Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошла церемония награждения по результатам соревнований по биатлону "Снежный снайпер". Тренировки и старания юных спортсменов не прошли впустую.-0-

Фото Оксаны Манчук









Во время церемонии





Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время вручения наград

















Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время вручения наград







