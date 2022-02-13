﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"

13.02.2022 17:01 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошла церемония награждения по результатам соревнований по биатлону "Снежный снайпер". Тренировки и старания юных спортсменов не прошли впустую.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
Во время церемонии
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время вручения наград
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время вручения наград
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренировки и старания юных спортсменов не прошли впустую.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Проезд на красный, пьянство за рулем: в Витебске инспекторы ГАИ провели мероприятие "Фильтр"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости регионов

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by