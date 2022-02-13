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ФОТОФАКТ: Церемония награждения на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер"
13.02.2022 17:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошла церемония награждения по результатам соревнований по биатлону "Снежный снайпер". Тренировки и старания юных спортсменов не прошли впустую.-0-
Фото Оксаны Манчук
Во время церемонии
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время вручения наград
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время вручения наград
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Тренировки и старания юных спортсменов не прошли впустую.
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