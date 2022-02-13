Важно найти компромисс между водителями и велосипедистами. Мэр Минска о строительстве велодорожек

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для улучшения дорожного движения важно найти компромисс между автомобилистами и любителями велосипедного транспорта. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень много жителей города Минска пользуется велосипедным транспортом. Это не может не радовать. Мы стараемся вести работу в этом направлении. В столице уже сейчас есть 245 километров велодорожек. Сейчас мы «закольцовываем» две из них, чтобы, таким образом, объединить отдельные микрорайоны. Важно найти точки соприкосновения между велосипедистами и автомобилистами. Чтобы они друг другу не мешали, уважали друг друга и четко соблюдали правила дорожного движения. Я думаю, что у нас это получается", - сообщил Владимир Кухарев.-0-