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Станет ли Немига пешеходной улицей?

13.02.2022 21:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ высказался о перспективах Немиги стать полностью пешеходной улице, сообщает корреспондент БЕЛТА. По словам Владимира Кухарева, такая возможность на данный момент выглядит маловероятной.

"Определенная часть жителей действительно выдвигала предложения сделать Немигу пешеходной частью города. Мы все это тщательно проанализировали. Здесь важно понимать, что это может принести неудобства тем жителям, которые предпочитают передвигаться на автомобиле. Необходимо искать какой-то компромисс. Сейчас рано говорить о том, чтобы сделать Немигу пешеходной улицей. Она является частью слияния важных транспортных артерий. В первом полугодии мы завершим работы по первому транспортному кольцу и «выйдем» на улицу Толстого. На мой взгляд, это также позволит уменьшить автомобильный поток в центре", - сообщил председатель Миноблисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ...
 
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