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Кухарев рассказал про начало строительства метро в направлении Зеленого Луга

13.02.2022 21:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в столице начнутся тоннельные работы второй части третьей линии метро в направлении Зеленого Луга. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Минского областного комитета Владимир Кухарев.

"850 тысяч жителей города Минска пользуются услугами метрополитена ежедневно. Уже в этом году мы планируем тоннельные работы второй части третьей линии метро. Речь идет о направлении к Зеленому Лугу. Если мы не будем заниматься развитием метрополитена, это повлечет за собой значительные затраты. Мобильность передвижения – это то, что действительно важно для каждого жителя столицы", - заявил председатель Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в столице начнутся тоннельные работы второй части третьей линии метро в направлении Зеленого...
 
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