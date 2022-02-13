Кухарев рассказал про начало строительства метро в направлении Зеленого Луга

Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году в столице начнутся тоннельные работы второй части третьей линии метро в направлении Зеленого Луга. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал председатель Минского областного комитета Владимир Кухарев.

"850 тысяч жителей города Минска пользуются услугами метрополитена ежедневно. Уже в этом году мы планируем тоннельные работы второй части третьей линии метро. Речь идет о направлении к Зеленому Лугу. Если мы не будем заниматься развитием метрополитена, это повлечет за собой значительные затраты. Мобильность передвижения – это то, что действительно важно для каждого жителя столицы", - заявил председатель Мингорисполкома.-0-