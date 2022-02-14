Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 12 участках

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Нарушения скорости будут фиксироваться с 12.00 до 24.00 на ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр.Партизанском, 75 (60 км/ч), ул.Орловской, 80 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), ул.Казинца, 49 (60 км/ч), ул.Академической, 30 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), 36-м км МКАД (90 км/ч), пр.Пушкина, 70А (60 км/ч) и ул.Притыцкого, 60/5 (60 км/ч).

Контроль скоростного режима также будет осуществляться с 20.00 до 03.00 на пр.Независимости, 99 (60 км/ч).

Столичная Госавтоинспекция просит всех автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-