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Этнонеделя "Мода на мову" пройдет в могилевских библиотеках к Международному дню родного языка

14.02.2022 09:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Этнонеделя "Мода на мову" пройдет в библиотеках Могилева к Международному дню родного языка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе маркетинга и социокультурной деятельности Центральной городской библиотеки им. К.Маркса.

"Этнонеделя состоится с 15 по 21 февраля и будет включать разнообразные марафоны, конкурсы, игры, книжные челленджи и тесты, - отметили в учреждении культуры. - Старт мероприятию будет дан 15 февраля в 11.00. На сайте csgpb.mogilev.by запустится промоакция "Мае слова", а в Telegram-аккаунте библиотеки - книжный челлендж #ЧытаемУслых".

В библиотеке-филиале №9 им. Я.Купалы 16 февраля в 12.00 состоится открытие Международного творческого интернет-конкурса #МОИПЕСНЯРЫ, где произведения Я.Купалы и Я.Коласа будут читать на белорусском, русском и казахском языках. День без ошибок "Гаворым, пішам, чытаем правільна" пройдет в библиотеках 17 февраля. Желающие смогут проверить свои знания по белорусскому языку с помощью тестов, диктантов и мастер-классов.

На сайте библиотеки 18 февраля будет работать игровой комплекс "Пра мову" с увлекательными и познавательными играми, викторинами и квестами о родном языке. Кроме того, библиотеки предложат вниманию посетителей самые читаемые книги белорусских авторов, которые популярны далеко за пределами нашей страны. В учреждениях появятся разнообразные книжные выставки, экспозиции и инсталляции.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В библиотеке-филиале №9 им. Я.Купалы 16 февраля в 12.00 состоится открытие Международного творческого интернет-конкурса #МОИПЕСНЯРЫ, где произведения Я.Купалы и...
 
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