В Минской области за выходные задержаны 28 нетрезвых водителей

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные дни на территории Минской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили ранения различной степени тяжести. В ходе профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений со стороны участников дорожного движения, стражами дорог выявлено 2467 нарушений. Задержаны 28 нетрезвых водителей. Пресечены 134 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 12 из которых повторно. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома

500 пешеходов-нарушителей привлечены к административной ответственности, из которых 143 - находились в нетрезвом состоянии. 235 подвергли себя опасности, не обозначив в темное время суток световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что с 14 по 16 февраля проводится профилактическая акция "Пешеход", направленная на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимой категории участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты.

"Уважаемые участники дорожного движения: если вы видите вблизи проезжей части пешехода (велосипедиста), находящегося с характерными признаками опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефонам 8 (017) 229-04-44 либо 102", - добавили в ГАИ.-0-