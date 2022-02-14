Мнение: события вокруг Беларуси способствуют формированию чувства национального достоинства

Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. События внутри и вокруг Беларуси способствуют формированию чувства национального достоинства. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, профессор кафедры философии и экономики Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина доктор исторических наук Борис Лепешко.

"Президент демонстрирует широту взглядов, достаточно широкое понимание идей и реалий. Он говорит о Беларуси в контексте мирового развития, и речь идет о мировом голоде, мировой миграции, столкновении интересов. Причем он говорит о белорусских проблемах. И это неслучайно, контекст стал другим. И вопрос ставится в том смысле, что нам, гражданам, надо самим избавляться от местечковости путем формирования чувства национального достоинства", - отметил Борис Лепешко.

Немало внимания в Послании уделено проблеме независимости. "Это очень важный вопрос, потому что речь идет не только о крайностях, вроде прямой агрессии. На мой взгляд, речь идет о совершенно других вещах. Ведь что такое национальная независимость? Это свои управленческие структуры, своя элита, университетские профессора, люди, которые формируют национальную культуру, причем самую разнообразную. То есть это очень широкий контекст. Тут не хватает одних только эмпирических знаний - здесь очень важна именно теоретическая подготовка", - подчеркнул ученый.

Крайне важным для него является вопрос преемственности поколений. "Мне кажется, что одна из основных причин событий августа 2020-го года именно в том, что произошел где-то обрыв этой связи. В принципе, это объективный процесс: между поколениями всегда был разрыв, но раньше он не был таким качественным. Проблему августа 20-го года мы проспали, социология не подсказала. Со временем стало многое понятно, но скепсис недоверия и сегодня правит бал. И здесь, мне кажется, надо в первую очередь поддержать социологию - не в смысле диссертаций, а как социального скальпеля, которая будет изучать происходящее, - считает профессор. - Острая фаза борьбы пройдена. Нужна новая система идей, причем здесь догматизм особенно вреден. В том смысле, что идеология - это такая вещь, которая меняется каждый день, и если что - надо наступать на горло своей песне и двигаться вперед".-0-