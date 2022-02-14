Чаще всего пожары в Брестской области случаются из-за курения

Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прокуратура усилила надзорную деятельность за состоянием проводимой пожарно-профилактической работы в жилом фонде. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация с пожарами в регионе характеризуется как сложная. В прошлом году 980 пожаров унесли жизни 99 человек, с начала нынешнего года уже 17. Основной причиной возгораний названо неосторожное обращение с огнем, как правило, при курении", - обратили внимание в прокуратуре.

Трагический случай произошел 2 января в Пружанском районе. В огне погибли двое хозяев дома и их гость. Выяснилось, что накануне они пили спиртное и курили. Пожарных извещателей в доме не было. "Хозяева числились в списках лиц с асоциальным поведением, не работали, неоднократно привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные в нетрезвом виде, направлялись в лечебно-трудовой профилакторий. Проводимая с ними профилактическая работа оказалась малоэффективной. Прокуратура Пружанского района выявила упущения в работе каждого субъекта профилактики. Для устранения нарушений в адрес Пружанского райисполкома внесено представление", - говорится на сайте Генпрокуратуры.

Сейчас во всех регионах с неблагоприятной ситуацией, связанной с возникновением пожаров и гибелью людей, прокуроры проводят проверки. Основное внимание уделено качеству и своевременности оказания адресной социальной и практической помощи инвалидам, многодетным семьям, одиноким пенсионерам и пожилым людям, которые живут вместе с асоциальными лицами. Например, только в январе прокуроры внесли местным исполнительным и распорядительным органам семь представлений.-0-