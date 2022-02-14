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Выпускники Гродненского медуниверситета выбирают первое место работы

14.02.2022 11:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 450 выпускников Гродненского государственного медицинского университета 14 и 15 февраля определятся с первым местом работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

В Гродненском государственном медуниверситете проходит предварительное распределение выпускников. Сегодня первое место работы смогут выбрать студенты педиатрического, медико-диагностического и медико-психологического факультета, завтра - выпускники лечебного факультета.

"Всего распределению или направлению на работу подлежат более 450 студентов университета. Большая часть - почти 300 человек - представители лечебного факультета. Работать выпускники этого года будут не только в Гродненской области и Гродно, но и во всех уголках Беларуси", - рассказали в пресс-службе медуниверситета. Часть выпускников планируют начать свой трудовой путь в медучреждениях Брестской и Витебской областей, некоторые получат трудоустройство в столице.

Участие в распределении принимают представители Министерства здравоохранения, главных управлений здравоохранения Брестского и Гродненского облисполкомов, комитета по здравоохранению Минского горисполкома и других регионов, а также главврачи различных медицинских учреждений. У выпускников есть возможность напрямую пообщаться с работодателями, получить ответы на интересующие вопросы. В соответствии с Кодексом об образовании итоговое распределение состоится в марте.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненском государственном медуниверситете проходит предварительное распределение выпускников. Сегодня первое место работы смогут выбрать студенты...
 
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