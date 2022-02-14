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В брестские поликлиники в выходные обратилось меньше пациентов с признаками ОРИ

14.02.2022 11:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в выходные дни отмечено снижение числа пациентов, обратившихся в поликлиники с признаками острых респираторных инфекций. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В городе сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Учреждения здравоохранения в ежедневном режиме продолжают оказывать своевременную качественную медицинскую помощь жителям Бреста. Как результат - отмечено снижение количества пациентов, обращающихся за медицинской помощью в выходные дни", - написал Александр Рогачук.

Городские поликлиники 12 и 13 февраля обслужили 1986 человек. Число пациентов по сравнению с прошлыми выходными уменьшилось почти на 40%. Так, 1240 брестчан (минус 42%) приняты в медучреждениях и 746 (минус 36%) осмотрены на дому.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Городские поликлиники 12 и 13 февраля обслужили 1986 человек. Число пациентов по сравнению с прошлыми выходными уменьшилось почти на 40%. Так, 1240 брестчан (минус 42%)...
 
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