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ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске
14.02.2022 11:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 59 троллейбусов ежедневно выходят на линию в Витебске, все они после возвращения из рейса обрабатываются дезинфицирующими средствами. На их обработку уходит более 100 л дезинфицирующего раствора.-0-
Дезинфекцию проводит мойщик-уборщик Ольга Серпинская
Водитель Виктор Борисов
Фото Александра Хитрова
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59 троллейбусов ежедневно выходят на линию в Витебске, все они после возвращения из рейса обрабатываются дезинфицирующими средствами. На их обработку уходит более...
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