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ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

14.02.2022 11:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 59 троллейбусов ежедневно выходят на линию в Витебске, все они после возвращения из рейса обрабатываются дезинфицирующими средствами. На их обработку уходит более 100 л дезинфицирующего раствора.-0-

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске
Дезинфекцию проводит мойщик-уборщик Ольга Серпинская

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске
Водитель Виктор Борисов

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

ФОТОФАКТ: Ежедневная дезинфекция троллейбусов в Витебске

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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59 троллейбусов ежедневно выходят на линию в Витебске, все они после возвращения из рейса обрабатываются дезинфицирующими средствами. На их обработку уходит более...
 
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