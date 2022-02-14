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В Бресте зимой для ямочного ремонта применяют литой асфальтобетон и инфракрасный разогрев

14.02.2022 12:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте зимой для ямочного ремонта дорог применяют две технологии: с применением литого асфальта и инфракрасный разогрев, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия Сергей Петраневич.

Специалисты подчеркивают, что ямочный ремонт можно делать круглый год. Помехой может быть лишь непогода, например, дождь. "С начала года в Бресте работы не останавливались практически ни на один день. Около 1000 кв.м сделано ямочного ремонта. Зимой его выполняют для снятия аварийных ситуаций. Делается не все подряд, а залатывают ямы, которые представляют опасность, - пояснил Сергей Петраневич. - Сделанный зимой ямочный ремонт - временный, для поддержания технического состояния дорог. В теплое время для ремонта будут применены другие технологии".

В областном центре ямочным ремонтом сейчас занимаются четыре бригады. Используют литой асфальтобетон и инфракрасный разогрев. С приходом тепла работы продолжатся, но уже с применением других технологий. "В первую очередь будут работать машины струйно-инъекционным способом. Продолжится ремонт горячим асфальтом большими картами, там, где выявлены большие разрушения. Планируется и замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, значительные объемы должны быть в этом году", - рассказал собеседник.

Весной ямочный ремонт начнут делать, когда среднесуточная температура будет около 10 градусов тепла. Четыре бригады будут трудиться с машинами, которые работают струйно-инъекционным способом. Еще одна-две бригады - с горячим асфальтом.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Специалисты подчеркивают, что ямочный ремонт можно делать круглый год. Помехой может быть лишь непогода, например, дождь. "С начала года в Бресте работы не...
 
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