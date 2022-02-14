Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У вас много идей и предложений, чтобы сделать наш город более красивым и комфортным для проживания. Об этом заявил сегодня председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев во время встречи с участниками проекта "Минская смена" и студентами столичных вузов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы - будущее нашей страны, молодые и креативные люди, достигшие серьезных успехов в учебе. Думаю, что у вас свежие взгляды на все то, что происходит. У вас много идей и предложений, чтобы сделать наш город более красивым и комфортным для проживания. Минск привлекает туристов, которые с удовольствием сюда приезжают. Хотелось бы, чтобы сегодня мы не стеснялись обсудить самые злободневные темы, которые волнуют вас и ваших друзей. Нужно откровенно поговорить, чтобы мы действительно могли принимать все необходимые решения", - обратился к ребятам Владимир Кухарев.

В проекте "Минская смена", стартовавшем в ноябре прошлого года, принимают участие 47 ребят, прошедших отборочные этапы. Среди них учащиеся 2-3-х курсов столичных вузов, в том числе иностранные студенты. На протяжении семи месяцев они проходят необходимую подготовку и разрабатывают инновационные проекты по основным направлениям жизнедеятельности города с учетом задач и целей социально-экономического развития Беларуси и Минска на 2021-2025 годы. Сегодня, 14 февраля, стартовал третий этап проекта.

"За это время прошло много встреч с руководителями разных управлений. Было много отзывов и положительных эмоций. Мы понимаем, что "Минская смена" должна жить и продолжаться. Третий этап - практически завершающий, и мы почти у цели", - отметила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Ольга Чемоданова.

Одна из участниц проекта - студентка Белорусского государственного экономического университета Виктория Гурко. Девушка представляет команду Заводского района столицы. "Наш проект посвящен обустраиванию сквера Омара Хайяма. Кстати, территория сквера как раз таки прилегает к нашему университету. Оказывается, немногие знают, кому этот сквер посвящен. Поэтому мы хотели бы сакцентировать на этом внимание, возможно, оформить его в восточном стиле, связаться с современными художниками и разместить там скульптуры", - поделилась Виктория Гурко.

Она добавила, что сейчас инициатива находится в стадии разработки и еще оттачиваются некоторые детали. "Проект "Минская смена" закладывает не только личностный рост, но и помогает молодежи страны внести вклад в развитие города, заявить о себе. Нам повезло работать в такой команде. Я благодарна организаторам и кураторам, что они нас направляют, проводят специальные тренинги, где нам помогают развивать социально-личностные потенциалы и взаимодействие в команде", - сказала Виктория Гурко.

"Я представляю Фрунзенский район Минска, и мое задание связано с бездомными, а также дикими животными, для которых необходима передержка, - рассказала студентка Колледжа бизнеса и права Сабина Савельева. - Сейчас я работаю над тем, чтобы создать приют для животных с передержкой для диких животных, а еще создать электронную регистрацию и, возможно, внести обязательное чипирование для животных".

Председатель Мингорисполкома согласился с девушкой и отметил, что этот проект актуален и нужно отвечать за тех, кого мы приручили. Бывает, что в этой ситуации люди не всегда хорошо поступают с животными, поэтому ключевой нитью проекта должно стать разъяснение ответственности за их выбор.

"На стадии создания проекта я немного по-другому все представляла, но когда сталкиваешься с реальностью, все меняется. На данном этапе я считаю, что хорошо подготовилась и скоро смогу его представить", - добавила Сабина Савельева.

Диалог с председателем Мингорисполкома продолжается. Ребята задают вопросы, связанные с темой городской инфраструктуры, обликом будущего столицы, финансовой грамотностью и другими темами проектов.-0-