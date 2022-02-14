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Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минском районе 17 февраля

14.02.2022 13:21 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минском районе 17 февраля. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома.

Мероприятие пройдет 17 февраля с 10.00 до 12.00 на площадке e-vacancy.by.

По информации заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елены Семенчук, среди предприятий, которые предлагают трудоустройство, - УЗ "Минская центральная районная клиническая больница", КУП "Минская овощная фабрика", ТУП "Гродненский мясокомбинат" и другие.

"Если взять последнюю статистику просмотров, то количество посетителей исчисляется тысячами", - добавила Елена Семенчук.

Соискатели работ смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы нанимателю и получить подробную консультацию. Граждане, ищущие работу, смогут сразу же отправить резюме и получить приглашение на собеседование в режиме реального времени. Электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте Государственной службы занятости населения Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елены Семенчук, среди предприятий, которые предлагают...
 
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