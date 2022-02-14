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ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья

14.02.2022 14:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров в 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья. Значительная часть квадратных метров будет введена в эксплуатацию гомельским ОАО "Строительно-монтажный трест №27".-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
ФОТОФАКТ: В 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья
 
Теги: Гомель
 
 
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Постановлением Совета Министров в 2022 году в Гомельской области запланировано строительство 520 тыс. кв.м жилья. Значительная часть квадратных метров будет введена...
 
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