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Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска

19.02.2022 09:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости будут установлены сегодня на 13 участках столичных дорог, сообщили БЕЛТА в УГАИ РУВД Минского горисполкома.

С полудня до полуночи датчики будут фиксировать скоростные нарушения на пр.Партизанском, 8 и 147, ул.Орловской, 66, пр.Независимости, 131/2, пр.Жукова, 17, ул.Притыцкого, 38 и 106, ул.Пушкина, 55 (60 км/ч), а также 19-м, 36-м и 53-м км МКАД (90 км/ч).

С 20.00 до 3.00 мобильные системы будут установлены на ул.Московской, 8, со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С полудня до полуночи датчики будут фиксировать скоростные нарушения на пр.Партизанском, 8 и 147, ул.Орловской, 66, пр.Независимости, 131/2, пр.Жукова, 17, ул.Притыцкого, 38 и...
 
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