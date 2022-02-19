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Для маленьких жителей Воложина в яслях-саду №3 созданы дополнительные места

19.02.2022 15:51 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине в яслях-саду №3 "Пралеска" созданы дополнительные места. Как рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, торжественное мероприятие по этому случаю состоится 21 февраля при участии руководства Воложинского района.

Программа включает торжественную часть, экскурсию по учреждению с демонстрацией оснащения групп, а также творческие выступления дошкольников.

Для жителей Воложина появление дополнительных мест в яслях-саду является важным событием. Это позволит увеличить процент охвата дошкольным образованием детей и пополнить коллектив новыми сотрудниками.

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В первую очередь это касается охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. Полностью обеспечено развитие познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического воспитания ребенка. Внимание уделяется заботе об эмоциональном благополучии каждого ребенка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Программа включает торжественную часть, экскурсию по учреждению с демонстрацией оснащения групп, а также творческие выступления дошкольников.
 
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