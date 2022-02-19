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ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра

19.02.2022 21:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным сведениям Гродненского управления МЧС на 12.00 19 февраля в следствии усиления ветра, порывы которого достигали 18 м/c, в службу спасения Гродненской области поступило 9 сообщений о падении деревьев: 6 - на проезжую часть, 1 - на линию электропередач и 1- на легковой автомобиль и 1 – на территории ясли-сада в Гродно. Люди не пострадали.

Из-за падения веток деревьев нарушалось электроснабжение 8 населенных пунктов в Гродненском районе. Для восстановления энергоснабжения оперативно были задействованы 9 аварийных бригад электрических сетей. По всему региону подразделениями МЧС оказана помощь в распиловке деревьев и снятии деформированных и сорванных конструкций.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра
ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из-за падения веток деревьев нарушалось электроснабжение 8 населенных пунктов в Гродненском районе. Для восстановления энергоснабжения оперативно были...
 
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