ФОТОФАКТ: В Гродненской области устраняют последствия сильного ветра

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным сведениям Гродненского управления МЧС на 12.00 19 февраля в следствии усиления ветра, порывы которого достигали 18 м/c, в службу спасения Гродненской области поступило 9 сообщений о падении деревьев: 6 - на проезжую часть, 1 - на линию электропередач и 1- на легковой автомобиль и 1 – на территории ясли-сада в Гродно. Люди не пострадали.

Из-за падения веток деревьев нарушалось электроснабжение 8 населенных пунктов в Гродненском районе. Для восстановления энергоснабжения оперативно были задействованы 9 аварийных бригад электрических сетей. По всему региону подразделениями МЧС оказана помощь в распиловке деревьев и снятии деформированных и сорванных конструкций.-0-

Фото Леонида Щеглова























































