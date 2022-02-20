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ФОТОФАКТ: ДОСААФ в Гомеле провело соревнования по джип-кантри-кроссу
20.02.2022 06:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Организационная структура ДОСААФ Центрального района г.Гомеля в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, и в связи с 95-летием со дня образования ДОСААФ провела соревнования по джип-кантри-кроссу. В соревнованиях приняли участие представители всех регионов Беларуси.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Организационная структура ДОСААФ Центрального района г.Гомеля в преддверии Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь, и в связи с 95-летием со...
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